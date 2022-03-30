Polise yakalanacağını anlayınca uyuşturucu hapı yuttu

Kırıkkale’de polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs, yakalanacağını anlayınca üzerinde bulunan uyuşturucu hapı yuttu. Yakalanan şahıs ile beraberindeki 2 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi’nde sürdürdükleri devriye görevi sırada 2’si kadın 3 kişinin durumundan şüphelendi. Polis ekipleri şahısları, gerekli kontrollerini yapmak için durdurmak istedi. S.N.Ö. ile G.Ö. adlı 2 kadın, polise teslim olurken, "dur" ihtarına uymayan M.D. ise kaçmaya başladı. M.D., kovalamaca sırasında üzerinde bulunan uyuşturucu hapı yuttu.

Polis ekipleri, M.D.’yi sağlık kontrolü için Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından M.D. ile S.N.Ö. ve G.Ö. gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan tahkikat ise sürüyor.