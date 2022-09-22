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Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
İstanbul’da 3 kişinin vurularak öldürülmesinin ardından Fatih’teki kontrol noktasında 2 polisin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili aralarında katil zanlısı Güven Güler’in de bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş 22.09.2022, 12:13
İstanbul’da 3 kişinin vurularak öldürülmesinin ardından Fatih’teki kontrol noktasında 2 polisin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili aralarında katil zanlısı Güven Güler’in de bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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