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Polise “Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyen şahıs adliyeye sevk edildi

TUZLA’DA MASKE TAKMADIĞI GEREKÇESİYLE KENDİSİNİN KİMLİĞİNİ İSTEYEN POLİS MEMURLARINA MUKAVEMET EDEN VE POLİSE “SEN ZOR KULLAN, O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ” DİYEN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 24.09.2020, 13:25
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Polise “Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyen şahıs adliyeye sevk edildi

Tuzla’da maske takmadığı gerekçesiyle kendisinin kimliğini isteyen polis memurlarına mukavemet eden ve polise “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyen şahıs adliyeye sevk edildi.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Maske takmadığı belirlenen bir vatandaş, kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarına kimliğini vermemek için direndi. Şahsın, kendisinin kimliğini isteyen polisleri “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehdit etti. Daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan şahsın, telefonda konuştuğu kişiye, “bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demesi ise dikkat çekti.

Adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “görüşeceğiz” diye yanıt verdi.

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