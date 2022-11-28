Polise saldıran 3 zanlı kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa’da polisi silahla yaralayarak kaçan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Şanlıurfa’da narkotik operasyonu sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken valilik tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 3 zanlının yakalandığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik takip çalışmasında polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardı.

Emniyet ve jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır” denildi.

(Şİ