Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100717
ALTIN
383.442
DOLAR
6.9730
STERLİN
8.5620
EURO
7.5711

Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'

Kağıthane’de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde maskeli yolcu alan ancak polise maskesiz yakalanan bir taksici, “Müşteriyi aldım, takmayı unuttum, yedik mi cezayı” derken polisi görünce maskeyi takan minibüsteki yolculara ise, “Bizi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın” uyarısında bulunuldu.

Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'

Kağıthane’de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde maskeli yolcu alan ancak polise maskesiz yakalanan bir taksici, “Müşteriyi aldım, takmayı unuttum, yedik mi cezayı” derken polisi görünce maskeyi takan minibüsteki yolculara ise, “Bizi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın” uyarısında bulunuldu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:50
5 Okunma
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, taksilere 3 kişiden fazla yolcu alınmaması ve yolcular ile şoförün maske takma zorunluluğu getirilmişti. Minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ise kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması yapması belirlenmişti. Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplu taşıma araçlarını ve taksileri durduran polis, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ederek uyarılarda bulundu.

“Yedik mi cezayı”

Denetimler sürdüğü esnada ekipler, ticari bir taksiyi durdurdu. Sürücünün camını açtığında maskesiz olduğunu gören polis, yolcusu olmasına rağmen neden takmadığını sordu. Taksicinin “müşteriyi aldım ama maskeyi takmayı unuttum” demesi üzerine polis, “Emniyet kemerini takmışsın ama maskeyi takmamışsın” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine polisin ehliyet ve ruhsatı istediğini duyan taksici, “Yedik mi cezayı?” dedi. Polisin maskesini takarak araçtan inmesini istediği sürücüye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.

“Mesele ceza yazmak değil, sizlerin sağlığı”

Öte yandan toplu taşıma araçlarını da durduran polis ekipleri, minibüsün içerisine girerek yolcu sayısını kontrol etti. İki kişinin fazla olduğunu fark eden polis kendisini görerek maskeyi takan bir yolculara, “Maskenizi polisi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın. Mesele ceza yazıp yazmamak değil, sizlerin sağlığıdır” uyarısında bulundu. Ehliyet ve ruhsatı alınan sürücüye de idari para cezası uygulandı. Minibüs sürücüsü önceki gün de fazla yolcu almaktan ceza kesildiğini belirtti.

Kağıthane Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Bolu’da, kumar operasyonu
Bolu’da, kumar operasyonu
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Sultangazi’de yangın paniği
Sultangazi’de yangın paniği
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı
Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim