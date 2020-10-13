Polise kafa atan ATM tacizcisi tutuklandı
BURSA'DA, ATM'DEN PARA ÇEKEN KADINI TACİZ ETTİKTEN SONRA POLİS MEMURUNA KAFA ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. O ANLAR İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ. DİĞER YANDAN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Bursa’da, ATM’den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şahıs adliyeye sevk edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM’den para çekmeye çalışan N.A.’nın arkasından gelen Umut I., genç kadına arkasından çarparak taciz etti. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan Umut I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü. Diğer yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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