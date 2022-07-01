Polise bıçakla saldıran şüpheli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti

Konya’da hırsızlık şüphelisi olduğu ve vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polislere bıçak çekerek saldıran şüpheli, polisin açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden vatandaşlara bıçakla saldıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şüpheli, bir evin bahçesindeki müştemilata saklandı. Bahçeye giren polis, müştemilatın kapısını açtığı sırada Müslüm D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan şüpheli silahla yaralanması sonucu etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan şüpheli Müslüm Davulcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Müslüm Davulcu’nun, şizofreni hastası olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından 38 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan polis memurunun, emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.