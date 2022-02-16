Polise ağabeyinin kimliğini gösteren ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan uygulamada ehliyetsiz sürücüye, ağabeyinin kimliğini ibraz edince cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında polis ekipleri 11 AG 232 plakalı otomobili durdurdu. GBT sorgulaması sırasında kendini Fırat ismiyle tanıtan sürücü Serdar A. (18) kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Ekipler, kimliğinin fotoğrafını yakınlarından multimedya yoluyla göndermesini istedi. Gönderilen kimlikteki fotoğrafa bakan polis ekipleri, kimliğin sürücüye ait olmadığından şüphelendi. Polis ekiplerinin ricası üzerine, sürücü sosyal medya hesabını gösterdi. Polis ekipleri sosyal medya hesabındaki fotoğraf ve kimlikteki fotoğrafın uyumsuz olduğunu, ismin de farklı olduğunu tespit etti. Kimliğin sürücünün ağabeyi Fırat A.’ya ait olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulanan sürücü Serdar A. yanlış kimlik göstererek, kamu görevlisine yalan beyanda bulunduğu için ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yalan beyanda bulunma suçundan sürücü 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Öte yandan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.