’Polis ve savcıyım’ diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı, Antalya’da yakayı ele verdi
KENDİSİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITIP, VATANDAŞLARI BASKI ALTINA ALARAK BANKAYA GÖNDERİP HAVALE YAPMAYA ZORLAYAN VE BU YÖNTEMLE ÜÇ VATANDAŞI 727 BİN TL DOLANDIRAN ŞÜPHELİ ANTALYA'DA POLİS TARAFINDAN YAKALANDI. İSTANBUL, KONYA VE HATAY'DA BAHSE KONU SUÇLARI İŞLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları baskı altına alarak bankaya gönderip havale yapmaya zorlayan ve bu yöntemle üç vatandaşı 727 bin TL dolandıran şüpheli Antalya’da polis tarafından yakalandı. İstanbul, Konya ve Hatay’da bahse konu suçları işleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Ekim tarihinde bir banka şubesinde dolandırıcılık olayı yaşandığı ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli E.U.’yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, Konya’da Y.B. adlı vatandaşa kendisini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra baskı altına alıp bankaya yönlendirdiği ve ardından 227 bin ve 410 bin 554 TL’sini havale yaptırarak dolandırdığı anlaşıldı. Ekipler, vatandaşa ait 410 bin 554’ye TL’ye bloke koydurarak parayı muhafaza altına aldırdı.
Yine yapılan araştırmalarda E.U.’nun 7 Ekim tarihinde İstanbul’da S.E.’ye kendisini polis ve savcı diye tanıttığı, bankada bulunan 88 bin 840 TL ve bin 100 euroyu elden aldığı, 13 Ekim’de de Hatay’da yine aynı yöntemle G.M. isimli vatandaşa para havalesi yaptırmaya çalışan şüpheli olduğu anlaşıldı.
Benzer suçlarda çok sayıda kaydı olduğu belirtilen E.U., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderdi.
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