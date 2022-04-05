Polis ve sağlık ekiplerinin alkollü sürücüyle sınavı

Avcılar’da, aşırı alkol alarak sızan sürücü yol ortasında kaldı. Polis ve sağlık ekiplerinin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar Firuzköy Mahallesi Pehlivan Caddesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan Hasan D., 34 DVU 173 plakalı otomobiliyle yol ortasında kaldı. Uzun süre bekleyen ve içinde bir kişinin yattığı aracı gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dakikalarca adamı uyandırmaya çalıştı. Ancak şoför koltuğunda oturan Hasan D, bir türlü kapıyı açıp uyanmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın sol arka camı kırıp, kapıyı açtı. Daha sonra sağlık ekipleri Hasan D.’yi çıkarmaya çalıştı ancak alkollü sürücü ayakta duramadı. Sağlık ekipleri, daha sonra adamı taşıyarak sedyeye yatırıp ambulansa götürdü. Vücudunda herhangi darp ve kesik bulunmayan alkollü adam ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İncelemenin ardından yol ortasındaki araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.