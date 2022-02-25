Polis ve jandarmadan “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 37 bin 713 personel ile 10 bin 945 noktada gerçekleştirilen “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulamasında 25 organizatör ve bin 474 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24 Şubat tarihinde 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10 bin 945 noktada “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması yapıldı. Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-uygulamasında 7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi. 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada, bin 474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi. 1’i organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasında 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi.

Uygulamada 10 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, bin 158 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 9 kilo 217 gram esrar, 17 gram eroin, 184 gram bonzai, 91 gram metanfetamin ve 19 adet sentetik ecza ele geçirildi.