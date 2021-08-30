Polis - vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı

Kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak bir vatandaşın 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını almaya çalışan dolandırıcı, polis-vatandaş işbirliği ile suçüstü yakalandı.

Olay 26 Ağustos 2021 günü Gaziantep’te meydana geldi. Kendisini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaşın yaklaşık 500.bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizin kendisine verilmesi istedi. Vatandaş durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın ikametinde gerekli tedbirler alındı. Dolandırıcı anlaştığı şekilde ziynet eşyalarını aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.