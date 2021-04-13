banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçeye sokulmak istenen 590 gram metamfetamini ele geçirdi.

Asayiş 13.04.2021, 17:22
2
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçeye sokulmak istenen 590 gram metamfetamini ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan takip soncunda şahısların kullandığı aracı takip eden Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, şüphelilerin kullandığı aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayan zanlılar, kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Araçta ve şahısların üstünde yapılan aramada 590 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan ve kaçarken gözaltına alınan S.C.T., İ.S. ve Z.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Z.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İ.S. ve S.C.T. ise tutuklandı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470