Polis uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulama ve denetimlerde 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince B.T. ve C.C. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince O.Ü. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Müftü Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. İşyeri sahibi S.K. isimli şüpheli şahsa "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadıkları anlaşılan A.U. ve K.A. isimli şahıslara 8 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.