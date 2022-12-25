Polis uygulamalarında aranan 42 şahıs yakalandı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken, 84 araç sürücüsüne 45 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 10 bin 153 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı. Uygulamalarda, bin 585 araç kontrol edilerek, 84 araç sürücüsüne 45 bin 20 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.