Polis uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalıştı, yakalandı
AYDIN'DA ARANMASI BULUNAN VE DAHA ÖNCE POLİSE SİLAHLA ATEŞLE KARŞILIK VERİP KAÇAN S.E. İSİMLİ ŞAHIS, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BAŞINA SİLAH DAYADI. ŞAHIS, İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI
Aydın’da çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 2 hafta önce Efeler ilçesinde polise silahla ateşle karşılık verip kaçan S.E. isimli şahıs, polisin uyarı ateşine rağmen kiralık araçla kaçmaya çalıştı. Polisin uzun süren kovalamacası sonucunda araçtan inerek kaçmaya çalışan ve yakalanacağını anlayınca başına silah dayayan şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri ise araçtan inerek dağlık alana kaçan şahsın kardeşini yakalamak için operasyon başlattı.
Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde çeşitli suçlardan araması bulunan ve iki hafta önce polisin ’teslim ol’ çağrısına silahla karşılık veren S.E.’nin kiralık bir araçla seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşi G.E.’nin de içerisinde bulunduğu kiralık araç ile kaçmaya başlayan şahıs, Efeler ilçesinden İncirliova ve Germencik ilçesine doğru kaçtı. Zaman zaman tali yollarda izini kaybettirmek isteyen şahısları yakalamak için polis ve jandarma ekipleri takiplerini sürdürdü. Şahısların kaçtıkları aracın Bodrum’dan kiralandığını belirleyen ekipler araç takip sistemi ile şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu son olarak Germencik’in Alangüllü Mahallesi’ne giren S.E. ve G.E. kardeşler çıkmaz yola girdi. Burada aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan S.E. ve G.E. kardeşlerden S.E. yakalanacağını anlayınca başına silah dayadı. Ekipler tarafından ikna çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve S.E. silahla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.
Kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı"
S.E.’nin kardeşi G.E. ise dağlık araziden yararlanarak kaçtı. Bölgeye gelen Polis Özel Harekat ekipleri dağlık alanda kaçan G.E.’yi yakalamak için operasyon başlattı. G.E.’yi yakalamak için polis ekipleri bölgede drone uçurarak yerini tespit etmeye çalıştı. G.E.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan S.E. ise polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, şahısların kaçmasına yardımcı olmak için mahalleye geldiği iddia edilen 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25