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Polis üst geçitteki intihara teşebbüsü önledi

Antalya’da üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

Asayiş 15.06.2022, 14:18
Polis üst geçitteki intihara teşebbüsü önledi

Antalya’da üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bunalıma giren Ünal A. (55), üst geçide çıkarak ayaklarından birini yola doğru sarkıttı. Şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üst geçitteki şahsın yanına ulaştı. Yapılan ikna çalışmaları neticesinde ekipler Ünal A.’yı eyleminden vazgeçirdi. Ekipler koluna girip üst geçitten indirdikleri şahsı ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

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