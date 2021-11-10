Polis, tepe lambalarını “Huzur Muş” için yaktı

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu’nun talimatıyla, tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 154 polisin katılımı ile “Huzur Muş” uygulaması gerçekleştirildi.

Muş’ta polis ekipleri tarafından asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla drone destekli “huzur uygulaması” yapıldı.

Merkezdeki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünden hareket eden polis ekipleri, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdikleri uygulamada cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetimler yaparak, şüpheli şahsıların üzerini arayıp sorgulamalarını gerçekleştirdi.

Her gün farklı bir mahallede denetime çıkan ekipler, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Narkotik köpeği, trafik ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen ‘Huzur Muş’ uygulamasında suçlulara geçit verilmemesi hedefleniyor.