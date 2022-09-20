Polis silahla yaralama şüphelisini binanın çatısında yakaladı

Samsun’da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polisin takibi sonucu evinin çatısında kaçarken yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak üzerindeki bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan N.Y. ve M.C.B. yaralandılar. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu silahla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen M.A.’nın (27) yerini tespit etti. Bulunduğu eve baskın düzenleyen polislerden kurulmak için 3 katlı binanın çatısına çıkarak kaçmak isteyen M.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından çatıda kovalamaca sonucu yakalandı. Polis M.A.’nın çatıya attığı silahı almak için itfaiyeden yardım istedi. Çatıya itfaiye merdiveni yardımıyla çıkan polis silahı çatıdan aldı Gözaltına alınan M.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.