Polis operasyonunda çay servisi

Şanlıurfa’da elindeki silahla etrafa rastgele ateş açıp kaçan zanlı, saklandığı evinde özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında mahallede yaşayan bir vatandaşın çay servisi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde yaşandı. Mehmet K. isimli şahıs, devriye görevi yapan polis aracını görünce kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı şahıs, etrafa rastgele ateş açıp bir binanın en üst katındaki evine girerek kapıyı kilitledi.

Özel harekat polisi sevk edildi

Yaralananın olmadığı olayda bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Binaya giren özel harekat polisleri, kapıyı açtıktan sonra zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Mahallede yaşayan bir vatandaş, zanlıyı yakalamak için operasyona hazırlanan ve çevre güvenliği alan polislere çay servisi yaptı. Evde hazırladığı çayı getiren İbrahim Bulut, sokaktaki polisler ile ambulans ve itfaiye personeline dağıttı.

Polise canlarının feda olduğunu söyleyen İbrahim Bulut, "Arkadaşlara çay ikram ediyorum. Bizim namusumuzu bekleyen, vatanımızı, devletimizi koruyan adamlara canımız fedadır" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.