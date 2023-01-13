Polis operasyonunda 11 parça tarihi eser ele geçirildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 parça obje ele geçirildi.

Yeşilyurt ilçesinde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler tarafından 11 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet topuzlu kantar ile tarihi eser aramada kullanılan 2 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ikamet sahibine 2863 SKM’den yasal işlem yapıldığı bildirildi.