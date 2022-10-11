Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu

Adana’da polis tabancayla öldürülen bir kişinin kimliğini tespit etmeden, olay yerindeki güvenlik kameralarını takip ederek katili yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktaki silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktığında bir kişinin ensesinden tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Aşçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ceset üzerinde yaptığı incelemede şahsın kimliği çıkmadı. Polis bir taraftan ölen şahsın kimliğini belirlemeye çalışırken bir tarafta da katili bulmak için sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmada olay saatinde motosikletli bir şüphelinin, hızla sokaktan ayrıldığı tespit edildi. Kaçış güzergahında yapılan incelemede ise şüphelinin Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’ne gittiği saptandı.

Mahalleye gidip, sokak sokak şüpheliyi arayan ekipler, görüntülerdeki motosikleti metruk bir binanın önünde park halinde buldu. Binaya giren polis, şüpheli Çetin Kızıl’ı (35) cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Kızıl’ın, bir süre önce arkadaşı öldürdüğü kişinin isminin Eyüp Aşçı’yı (32), olduğunu ona bir süre önce cep telefonu sattığı ancak parasını alamadığı söyledi. Bu nedenle iki arkadaşın tartıştığı, çıkan arbedede ise Kızıl’ın Aşçı’yı tabancayla vurduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde Kızıl, “Olaydan yarım saat önce Eyüp yanıma geldi ve tartışmaya başladık. Üzerime yürüyünce, uzaklaştırmaya çalıştım. Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.