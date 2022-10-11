Polis ölenin kimliğini belirlemeden katil zanlısını buldu

Adana’da polis, tabancayla öldürülen bir kişinin kimliği henüz tespit edilmeden olay yerindeki güvenlik kameralarından katil zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktaki silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktığında bir kişiyi ensesinden tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemede şahsın kimliği çıkmadı. Polis bir taraftan ölen şahsın kimliğini belirlemeye çalışırken, bir taraftan da katili bulmak için sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmada olay saatinde motosikletli bir şüphelinin hızla sokaktan ayrıldığı tespit edildi. Kaçış güzergahında yapılan incelemede ise şüphelinin Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’ne gittiği saptandı. Mahalleye gidip sokak sokak şüpheliyi arayan ekipler, görüntülerdeki motosikleti metruk bir binanın önünde park halinde buldu. Binaya giren polis, şüpheli Çetin K.’yı (35) cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Çetin K., öldürdüğü kişinin Eyüp Aşçı (32) olduğunu ve bir süre önce cep telefonu sattığını ancak parasını alamadığını söyledi. Bu nedenle iki arkadaşın tartıştığı, çıkan arbedede Çetin K.’nın Aşçı’yı tabancayla vurduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinde Çetin K., “Olaydan yarım saat önce Eyüp yanıma geldi ve tartışmaya başladık. Üzerime yürüyünce uzaklaştırmaya çalıştım. Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.