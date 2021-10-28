banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ettikten sonra yakalandı

Konya’da kendini polis olarak tanıttığı iki kişiyi gasp eden bir kişi, polis ekiplerinin çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 28.10.2021, 11:56
Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp ettikten sonra yakalandı

Konya’da kendini polis olarak tanıttığı iki kişiyi gasp eden bir kişi, polis ekiplerinin çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elinde telsizle kendini polis memuru olarak tanıtan bir kişi, 2 kişiyi durdurarak konuşmaya başladı. Bu sırada durdurduğu iki kişiden 350 lira gasp eden şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, mağdur iki kişinin ifadesi doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Telsiz ile polisim diye vatandaşı gasp eden şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Başlatılan geniş kapsamlı çalışma doğrultusunda olayın yaşandığı sokak ve yakın çevrede inceleme yapılmasının ardından şüphelinin Ö.Ö. olduğu belirlendi. Şahsın gidebileceği adresleri kontrol eden polis ekiplerini fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir adet telsiz, bir adet metal kelepçe, bir adet bıçak ve üç parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Buradan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3