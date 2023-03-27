Polis, okul ve öğrencileri dron ile takip edip denetliyor

Aksaray’da öğrencilerin huzur ve güvenle eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan polis, dron ile okul ve bölgesini havadan takip ediyor. Yapılan takibin ardından okul bölgesinde öğrenci ve vatandaşlar bir bir denetleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü okul ve öğrenciler üzerinde tüm birimleriyle geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapıyor. Öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim alabilmelerini sağlamak adına il genelindeki tüm okullarda çalışma yapılıyor. Okul polislerinin yanı sıra, asayiş ve narkotik ekipleri başta olmak üzere tüm birimleriyle bölgede görev alan polis ekipleri, ilk olarak okul ve bölgesini dron ile takip ediyor. Ardından okul önlerine giden polis ekipleri, öğrenciler ve okul bölgelerinde bulunan şüphelileri bir bir kontrol ediyor. Özellikle uyuşturucu konularında takip yapan polis ekipleri, metrelerce uzaktan dron ile hem okul bölgesini izliyor.