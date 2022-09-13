Polis, okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

Samsun’da polis ekipleri okul çevrelerinde suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Narkotim, Asayiş Şube ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda denetim yapıldı.

50. Yıl Ortaokulu, Samsun Anadolu Lisesi ile Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Bu sırada okulda olması gereken 17 yaşındaki bir öğrencinin okulda olmadığı tespit edilince Çocuk Şube ekipleri öğrenciyi okula götürdü.

Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.