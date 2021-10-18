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Polis Merkezi Amirliklerine yapılan başvurulardan yüzde 95,66’sı sonuçlandırıldı

Son 5 ayda gerçekleştirilen 335 bin başvurudan yüzde 95,66’sı yani 320 bin 905’i, Polis Merkezi Amirliklerinde sonuçlandırıldı.

Asayiş 18.10.2021, 15:48
Polis Merkezi Amirliklerine yapılan başvurulardan yüzde 95,66’sı sonuçlandırıldı

Son 5 ayda gerçekleştirilen 335 bin başvurudan yüzde 95,66’sı yani 320 bin 905’i, Polis Merkezi Amirliklerinde sonuçlandırıldı.

Polis Merkezi Amirliklerindeki Güven Masası aracılığı ile 7 Mayıs - 8 Ekim tarihleri arasında toplam 335 bin 469 kişi başvuruda bulundu, başvurulardan yüzde 95,66’sı yani 320 bin 905’i Polis Merkezi Amirliğinde sonuca ulaştırıldı. Toplam başvurulardan yüzde 0,54’ü yani bin 823’ü diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 3,80’i yani 12 bin 741 de diğer Emniyet birimlerine yönlendirildi. Tüm başvurular titizlikle incelendi, yapılan işlemler ve sonuçları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı 217 bin 718 olarak kayıtlara geçti. Bilgilendirme yapılan kişilerin oransal büyüklüğü yüzde 67,85’i buldu. 7 Mayıs 8 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurulardan yüzde 32,15’i yani 103 bin 187’si hakkında ise bilgilendirme yapılamadı. Bilgilendirmenin neden yapılamadığı incelendiğinde bunda başvuru sahibinin telefonunun kapalı olması, telefona cevap verilmemesi, irtibat bilgisi verilmemesi vb. etkenler geçerli oldu. Bilgilendirme yapılması amacıyla müracaatçılara ulaşma çalışmaları halen devam ediyor.

“Güven Masası” uygulaması, hem Polis Merkezi Amirlikleri hem de Amirlikler dışındaki iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 1 Eylül 2019 tarihinde hayata geçirildi. Bu amaçla bin 297 Polis Merkezi Amirliğinde, 2 bin 862 kadın personel görevlendirildi.

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