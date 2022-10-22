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Polis memurunun öldürdüğü eşi ve kayınpederi toprağa verildi
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde polis memuru Serkan Eke’nin öldürdüğü eşi ve kayınpederi toprağa verildi.
Asayiş 22.10.2022, 13:51
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde polis memuru Serkan Eke’nin öldürdüğü eşi ve kayınpederi toprağa verildi.
Ankara Elmadağ’da dün meydana gelen olayda, polis memuru Serkan Eke, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun’u öldürdükten sonra hayatına son verdi. Eda Eke ve babası Yakup Ortaburun için bugün Elmadağ Gümüşhaneliler Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenazenin ardından Eda Eke ve Yakup Ortaburun Kargalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.