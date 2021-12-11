Polis memurunu telsizi ile darp eden sanığa 4 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir’de görevi başındaki polis memurunu, kaymakamlık binası önünde, elinden aldığı telsizle dakikalarca darp ederek ağır yaralayan Kadir Begit’e, savcılık mütalaasında 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru A.Ü., nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir Begit’i uyarması üzerine Begit tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili tutuksuz yargılanan Kadir Begit’in yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı.

“Elinde bir siyah cisim olduğu halde yerdeki kişiye kafa bölgesine birçok kez vurduğunu gördük”

Olayla ilgili tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tanık komiser yardımcısı S.G.G.’nin ifadesinde, “Bizi özel güvenlik görevlisi olduğunu anladığımız kişi panik halinde karşıladı. İlk gittiğimizde polis üniformalı birinin yerde yattığını, diğer şahsın da üzerinde olduğunu ve elinde bir siyah cisim olduğu halde yerdeki kişiye kafa bölgesine birçok kez vurduğunu gördük. Üzerinden almaya çalıştık. Onu üzerinden aldık, muhtemelen sanık madde etkisi altındaydı. Bizim elimizden kurutup yine yer de yatan kişiye doğru gitmeye çalışıyordu fakat müdahale ettik ancak sürekli elimizden kurtulmaya çalıştı. Yerdeki kişi ambulans gelinceye kadar yerden kımıldayamadı, hareketsiz yatıyordu. Gözleri açıktı, ona beni duyuyor musun? Dedim. Gözlerini kapattı, bir daha açmadı daha sonra ambulans geldi" diye konuştu.

Telsiz silah sayıldı, 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Mahkeme savcısı, sanık Kadir Begit hakkında açıkladığı mütalaada, sanığın ’Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Mütalaada, saldırıda kullanılan ‘telsiz’ silah olarak kabul edildi. Ayrıca savcı mütalaada, A.Ü.’nün kamu görevlisi olması nedeniyle sanığa verilecek cezanın 1 kat ve yüzde sabit iz bıraktığı gerekçesiyle yarı oranında artırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafların mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 27 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru A.Ü., 2019 yılının temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir Begit’i uyardı. İkili arasında çıkan tartışmada Begit, polis memuruna saldırdı. Saldırgan, bayılarak yere düşen polis memuru A.Ü.’nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu. Sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi N.U. ise müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Begit’i yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağır yaralanan polis memuru A.Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.