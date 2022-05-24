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Polis memuruna darp kamerada! Park dubasıyla saldırdılar...
Esenyurt’ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, saldırıya uğradı. Tekme tokat polislere saldıran şahıslar, bununla da yetinmeyip park dubasıyla polis aracına zarar verdi. Havaya ateş açılmasına da aldırmayan şahısların o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 24.05.2022, 10:00 24.05.2022, 10:53
Olay, geçtiğimiz günlerde saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, sivil polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki şahısları kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı. Polise saldıran şahıslar, önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı.
Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan şahıslar, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.