Polis memuru ve ESHOT personelinin yaralandığı bıçaklı saldırıya Başkan Soyer’den kınama

ESHOT Genel Müdürlüğünde görevli personeli taşıyan servis otobüsüne Karabağlar’a bağlı Yeşilyurt semtinde zorla binmeye çalışan 2 saldırganın, 7 personeli ve 1 polis memurunu bıçakla yaralamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklama yaparak olayı kınadığını söyledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Soyer, saldırıya uğrayan belediye personeline can güvenliğinin sağlanması ve hukuki destek konusunda girişimlere başladıklarını açıkladı.

ESHOT’ta çalışan şoförleri görev yerlerine taşıyan servis otobüsüne, sabah 05.00 sıralarında Yeşilyurt semtinde personelle birlikte binmeye çalışan iki kişi, otobüsten inmemek için direndi. Çıkan tartışmada 7 şoför ve 1 polis memuru, iki saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılardan ikisinin ameliyata alındığı, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklama yaparak olayı kınadı, saldırıya uğrayan emekçilerin yanında olacağını ve gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Henüz gün doğmadan görev yerlerine ulaşmak üzere yola çıkan personelimizi hedef alan saldırı nedeniyle büyük üzüntü duydum. Bıçaklı saldırganların hedefi olan 7 şoförümüze ve olaya müdahale etmeye çalışırken yaralanan polis memurumuza acil şifalar diliyorum. Canları pahasına görev yapmak zorunda kalan tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanlarındayız. Emniyet yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve hukuki destek konusunda girişimleri başlattık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Toplum huzurunu bozan ve kamu güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eyleminin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.”