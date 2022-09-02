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Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.
Asayiş 02.09.2022, 09:46
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Tuzcuay Sokak’ta meydana gelen olayda, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli M.T. (30) isimli polis memuru kendisine ait silahı temizlerken kendisini vurdu.
Olayın ardından M.T. yaralı olarak Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme çalışması yaptı.
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