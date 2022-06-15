Polis memuru öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi

Batman’da İkamet ettiği Memur-Sen Polis lojmanının bahçesinde eşi ve oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar edip hayatını kaybeden polis memuru Hayri Mağara, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hayri Mağara ikamet ettiği Memur-Sen Polis lojmanında iddiaya göre cinnet geçirerek belinden çıkardığı beylik silahıyla önce eşi Stalina Luisa Mağara’yı ardından da 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara’yı silahla vurdu. Ardından da aynı silahı kendine doğrultup ateşledi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan 2 çocuk babası polis memuru 51 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 3 yaralıda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden polis memuru Hayri Mağara, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Mecidiye köyünde köy mezarlığında öldürdüğü eşi ve oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi.