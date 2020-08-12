Polis memuru kovalamada düşerek yaralanmasına rağmen uyuşturucu şüphelisini yakaladı
DÜŞEREK YARALANAN POLİS MEMURU Ş.I. DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKIP KOVALADIĞI UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI.
Samsun’da Narkotik polisi uyuşturucu ticareti suçundan operasyon düzenledikleri şahsın kaçması üzerine peşine düşerek düşüp yaralanmasına rağmen kalkıp kaçan şahsı yakaladı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis tedavi altına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir manav dükkanına operasyon düzenledi. Bu sırada manav dükkanı sahibi A.P., polise yakalanmamak için kaçmaya başladı. Narkotik polisi Ş.I., kaçan şahsın peşine düştü. Bu sırada düşerek yaralanan polis memuru Ş.I. düştüğü yerden kalkıp kovaladığı uyuşturucu şüphelisi A.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Manav dükkanında yapılan aramada ise poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan yaralı polis tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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