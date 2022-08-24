Polis memuru kazada yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

Edinile bilgilere göre kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolu Oluktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.A. 58 HK 707 plakalı otomobiliyle memleketi Tokat’a giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada polis memuru yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan polis memuru Şarkışla itfaiyesi ekiplerince çıkartıldı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.