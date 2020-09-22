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Polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde kazada hayatını kaybetti
ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDEN ÇANAKKALE’YE TAYİNİ ÇIKAN POLİS MEMURU ZEKİ AYGÜN, DÜN GECE SAAT 01.30 SIRALARINDA KENDİ ARACIYLA ARAKLI İLÇESİ DAĞBAŞI-KARADERE YOLUNDA SEYİR HALİNDEYKEN KAŞIKÇI MEVKİSİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KAZA YAPTI. KAZADA ZEKİ AYGÜN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, KAZAYLA İLGİLİ İNCELEMENİN SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.
Asayiş 22.09.2020, 09:32
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Trabzon’un Araklı ilçesinde bir polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Çanakkale’ye tayini çıkan polis memuru Zeki Aygün, dün gece saat 01.30 sıralarında kendi aracıyla Araklı ilçesi Dağbaşı-Karadere yolunda seyir halindeyken Kaşıkçı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada Zeki Aygün olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
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