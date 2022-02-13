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Polis memuru eski eşi tarafından vurularak öldürülen Yasemin öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da iki ay önce ayrıldığı polis memuru eşi tarafından vurularak öldürülen okul müdiresi Yağmur Ağır, ailesi ve meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede babası tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Olayda ayrıca o sırada otomobilde bulunan ve silahtan çıkan kurşunlarla çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Yahya A.’nın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı sırada yoldan geçmekte olan ve kasığına isabet eden kurşun tarafından yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Asayiş 13.02.2022, 14:57
Polis memuru eski eşi tarafından vurularak öldürülen Yasemin öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da iki ay önce ayrıldığı polis memuru eşi tarafından vurularak öldürülen okul müdiresi Yağmur Ağır, ailesi ve meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede babası tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Olayda ayrıca o sırada otomobilde bulunan ve silahtan çıkan kurşunlarla çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Yahya A.’nın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı sırada yoldan geçmekte olan ve kasığına isabet eden kurşun tarafından yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır (52) 2 ay önce resmi olarak boşandığı eşi Yağmur Ağır’ın (45) otomobille yolda gittiği sırada fark edip aracı durdurdu. Bilal Ağır, duran araçtan eski eşi Yağmur Ağır’ı ve o sırada otomobilde bulunan Yahya A.’yı (48) indirerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında belinden çıkarttığı silahla Yağmur Ağır’a ve Yahya A.’ya defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan Yasemin Ağır ve Yahya A. ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. O sırada yoldan geçmekte olan ve rastgele çıkan kurşunlar sonucu kasığından yaralanan 14 yaşındaki Şeyma Ü. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Yasemin Ağır kurtarılamazken, ağır yaralanan Yahya A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli Bilal Ağır ise meslektaşları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken Akademi Caddesi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Baba tabutun başından ayrılmazken gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşadığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yağmur Ağır, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Yağmur Ağır, Mollaarap Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Cenazede babası Ahmet Ulutaş bir an olsun tabutun başından ayrılmazken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde polis memurunun, eski eşinin kullandığı aracı trafikte önüne geçip durdurduğu, konuşmak için eski eşini ve yanındaki kişiyi dışarıya çıkartıp kısa konuşma sonrası ateş ederek ölümüne sebep olduğu, sonrasında da olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirildiği görülüyor.

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