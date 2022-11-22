Polis memuru canını hiçe sayarak yanan otobüse müdahale etti

Erzurum’da seyir halinde olan bir otobüs aniden motor kısmından alev aldı. Yanmaya başlayan otobüse bir polis memuru canını hiçe sayarak müdahale etti.

Erzurum’da Şehir Hastanesi karşısında bulunan karayolunda seyir halinde olan bir otobüs henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler otobüsün üst kısmında yayılmaya başladı. Daha sonra olay yerine gelen Muharrem K. İsimli bir polis memuru yoldan geçen kamyonu durdurarak üstüne çıktı. Eline aldığı yangın söndürme cihazı ile canını hiçe sayarak otobüsteki yangına müdahale eden polis daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasına yardım etti. Otobüste çıkan yangında yaralı bulunmazken aniden çıkan yangın yolculara ve vatandaşlara korku yaşattı. Öte Yandan o sırada olanları cep telefonuyla kaydeden Erkan Şahin, "Otobüs bir anda alev aldı polis memuru arabasıyla yolu kesti. Daha sonra yoldan geçen kamyonu durdurdu. Eline yangın söndürme cihazlarını alarak kamyonun üzerine çıktı. Canını hiçe sayarak otobüsü söndürmeye çalıştı. Otobüste o sırada patlamada olabilirdi. Onun sayesinde yolcular kurtuldu" dedi.