Polis, korsan taksiye geçit vermedi: 7 bin 544 TL ceza

Zonguldak’ta korsan taksicilik yapan bir sürücüye 7 bin 544 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il, ilçe, şehir içi trafik ve bölge trafik birimleri ile trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azaltılması, araçların trafiğe uygun hale getirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması amacıyla denetimler sürüyor.

Zonguldak’ta yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar korsan ticari taksi üzerine yapılan uygulama ve denetimlerde, Soğuksu Cumhuriyet Caddesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü E.E. sevk ve idaresindeki araç durduruldu. Yapılan kontrollerde araç ve sürücüye ilişkin mevzuatta belirtilen ticari taksi olmadığı halde taksimetre bulundurmak, teknik değişikliği 30 gün içerisinde tescil belgesine işletmemek, sürücü belgesiz araç kullanmak eksiklik ve kural ihlali tespit edildi.

Sürücüye yasal işlemler uygulanarak, toplam 7 bin 544 TL trafik idari para cezası kesildi.