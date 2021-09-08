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Polis kimliğiyle gasp yapan şahılar kıs kıvrak yakalandı

Esenyurt’ta kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, tabanca zoruyla İran uyruklu şahısları gasp etti. 3 cep telefonu, pasaport ve bir miktar parayı alan şahıslar, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş 08.09.2021, 12:06
Polis kimliğiyle gasp yapan şahılar kıs kıvrak yakalandı

Esenyurt’ta kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, tabanca zoruyla İran uyruklu şahısları gasp etti. 3 cep telefonu, pasaport ve bir miktar parayı alan şahıslar, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere iki şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak İran uyruklu göçmenlerin araçlarının önünü kesti. Sahte polis kimliği gösteren zanlılar, silah zoruyla İran uyruklu şahısları araçtan indirdi. Araçta bulunan 3 adet cep telefonu, pasaport ve bir miktar parayı alan zanlılar, olay yerinden uzaklaştı. Şahısların polis olmadığını anlayan göçmenler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine hemen harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri olayla iliği çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullanmış olduğu araçlar tespit edilerek gaspçıların kimliklerine ulaşıldı. Şahısların belirlenmesi üzerine harekete geçen polisler, Orhan D. ve Uğur D. İsimli gaspçıların kaldığı adrese operasyon düzenledi. Daha öncede birçok suçtan kaydı olan şahıslar kıs kıvrak yakalanırken evdeki aramada ise 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleşen operasyon ile polis ekipleri tarafından gözaltına alından şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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