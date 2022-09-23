Polis kılığına girip turistleri yağmaladılar

İstanbul’un farklı semtlerinde polis kılığına girip, turistleri kandırarak yağmalayan şüpheliler yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte polislere operasyon düzenlendi. Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Maltepe ve Pendik’te kendilerini polismiş gibi gösterip turistleri yağmalayan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 25 suç kaydı bulunan Syhed H. (47), 2 suç kaydı bulunan Mohsen S. (38) ve 1 suç kaydı bulunan Nedim S. (38) Ümraniye ve Maltepe’de yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Küçükçemece’de 5, Başakşehir’de 3 Bahçelievler’de 1, Maltepe 1, Pendik’te 4 olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı. Şüphelilerin farklı ilçelerde 25 ayrı dosyası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar "örgütlü suç" kapsamında "nitelikli yağma" suçundan yasal işlemlerin yapılabilmesi için adli makamlara teslim edildi.