Polis katilinin cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş’ta polis memurunu şehit ettikten sonra yaralı ele geçirilerek kaldırıldığı hastanede ölen katilin morgdaki cesedini, memleketine götürecek araç bulunamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş’ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi. Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından Barış Göl karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Olaydan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi’ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, ’dur’ ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi.

Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında hayatını kaybetti.

Polis katili Muhammet Karataş’ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından babası ile memleketine götürüleceği beklenen saldırganın cesedi için hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.