Polis karayolunda kolonya ve düdük dağıtarak bayram kutladı
KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA D-100 KARAYOLU DÜZCE KESİMİNDE BAYRAM UYGULAMASI YAPAN DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇOCUKLARA DÜDÜK VE ÇİKOLATA VEREREK BAYRAMLAŞTI. SÜRÜCÜLERE VE BÜYÜKLERE İSE KOLONYA İKRAM EDEN TRAFİK EKİPLERİ, HEM BAYRAM KUTLADI HEM DE KARAYOLLARINDA BAYRAM TRAFİĞİNDE ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANMAMASI İÇİN UYARILARDA BULUNDULAR
100 karayolu Düzce kesiminde bayram uygulaması yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara düdük ve çikolata vererek bayramlaştı. Vatandaşlara da kolonya ikram eden ekipler, bayram trafiğinde üzücü olaylar yaşanmaması için uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu bağlantısı olan D-100 karayolunun Düzce şehir merkezinde kalan kısmında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Uygulamalarda sürücüleri durduran trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. Ekipler özellikle çocuk bulunan araçları durdurarak yaptıkları uyarılarda çocuklara da çikolata ve düdük verdi. Ekipler ayrıca araçlarda bulunan vatandaşlara kolonya ikram ederek, karayollarında bayram trafiğinde üzücü olaylar yaşanmaması konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşların bayramını kutladı. Öte yandan, ekiplerce gerçekleştirilen uygulama ise havadan da görüntülendi.
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:53
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:28
|Yatsı
|22:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25