Polis karayolunda kolonya ve düdük dağıtarak bayram kutladı

100 karayolu Düzce kesiminde bayram uygulaması yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara düdük ve çikolata vererek bayramlaştı. Vatandaşlara da kolonya ikram eden ekipler, bayram trafiğinde üzücü olaylar yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu bağlantısı olan D-100 karayolunun Düzce şehir merkezinde kalan kısmında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Uygulamalarda sürücüleri durduran trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. Ekipler özellikle çocuk bulunan araçları durdurarak yaptıkları uyarılarda çocuklara da çikolata ve düdük verdi. Ekipler ayrıca araçlarda bulunan vatandaşlara kolonya ikram ederek, karayollarında bayram trafiğinde üzücü olaylar yaşanmaması konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşların bayramını kutladı. Öte yandan, ekiplerce gerçekleştirilen uygulama ise havadan da görüntülendi.