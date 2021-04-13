banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor

Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın, oğluyla tartıştıktan sonra, kafasına dayadığı tüfeği polis bir anlık dalgınlıktan faydalanarak son anda aldı. Öfkeli baba, polisler tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 13.04.2021, 17:36
2
Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın, oğluyla tartıştıktan sonra, kafasına dayadığı tüfeği polis bir anlık dalgınlıktan faydalanarak son anda aldı. Öfkeli baba, polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Yasin B. ile tartışan Yıldıray B. av tüfeğini yanına alarak oğlunun iş yerine doğru yola çıktı. Öfkesine hakim olamayan baba, elindeki tüfekle oğlunun iş yerine gittiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından önü kesildi. Karşısında polisleri gören Yıldıray B. bu sefer tüfeği kafasına dayadı. Polisler öfkeli babayı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Baba Yıldıray B.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan görevli polis memurları tüfeği şahsın elinden aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Yıldıray B., sağlık kontrolü için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470