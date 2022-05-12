Polis iş yerlerinde boğulma bilgilendirmesi yaptı

Adana polisi sulama kanalı kenarındaki iş yeri ve kahvehaneleri gezerek vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Adana’da havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklar serinlemek için sulama kanallarına girmeye başladı. Bu nedenle ilk boğulma vakaları da görülür oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu boğulmaların önüne geçmek için sulama kanalı kenarındaki iş yeri sahiplerini bilgilendirici faaliyet başlattı. Son on yılda 250’den fazla kişinin boğularak can vermesinden dolayı polis bunun önüne geçmek için esnafa ne yapması gerektiğini anlattı. Bir kahvehaneye giren polis burada okey oynayan vatandaşlardan, sulama kanalında çocuk gördükleri zaman 112’yi aramalarını istedi. Polis daha sonra kanal boyunca bütün esnafı tek tek gezerek broşür dağıttı. Polis ayrıca kanal kenarında oturan vatandaşları da uyardı. Bir kadın vatandaş polisin canların yitmemesi için verdiği mücadelenin örnek olduğunu ailelerinde çocuklarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.