Polis ile taksici müşteri kılığına girdi, korsan taksici siren seslerini duyunca neye uğradığını şaşırdı

Antalya’da müşteri kılığına giren ticari taksi şoförü ile sivil polisin oyununa gelen korsan taksici, bir anda kontağın alınması ve yanına yanaşan polis otosunun siren sesiyle neye uğradığını şaşırdı. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan korsan taksici, “Ağabey yemin ediyorum bir daha yapmayacağım’ dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Korsan taksiye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün başarılı bir operasyona imza attı. Müşteri kılığına giren sivil polis ve bölgedeki bir taksici, korsan taksiyi arayarak bir adrese gitmek istediklerini söyledi. Belirtilen adresten müşteri aldığını zanneden korsan taksici, yanı başında polis memurunu, arkada da taksiciyi taşıdı.

Siren sesiyle şoke oldu

Bir süre sonra söylenen adrese gelen korsan taksici, aracını park ettiği sırada kontağın alınması ve yanına yanaşan sivil ekip otosunun sirenini duyunca adeta şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran korsan taksiciye, polis memuru ‘Biz polisiz gel kardeş’ derken, arkada oturan taksici de ‘İn bakalım’ dedi.

İşlem için evrakları istenen korsan taksici, ‘Ağabey yemin ediyorum bir daha yapmayacağım’ dese de cezadan kurtulamadı.