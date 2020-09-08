Polis iki saatte uyuşturucu şebekesini çökertti
BURSA'DA BELİRLEDİKLERİ NOKTADA İZLEME YAPAN GEMLİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO EKİPLERİ, 2 SAATİN SONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI.
Bursa’da belirledikleri noktada izleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 saatin sonunda uyuşturucu ticaretini gün yüzüne çıkardı.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Hürriyet Sokak’ta şüphe üzerine izleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskında, 2 bin lira, çeşitli gramajlarda metanfetamin, selvi ve işlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu yapımında kullanılan tertibat ele geçirildi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.T. ve uyuşturucu temin eden dokuz kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından, dokuz kullanıcıya işlem yapılırken, adliyeye çıkarılan K.T. Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.
Zanlının daha önce de uyuşturucu ticaretinden kaydı olduğu öğrenildi.
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