banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'den ara tatil çağrısı!
CHP'den ara tatil çağrısı!
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!

Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ile motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 17.11.2020, 13:30
2
Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ile motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden, 4 iş yerinden hırsızlık, 4 elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla hırsızlık olaylarını aydınlattı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
açık
banner378