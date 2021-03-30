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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 30.03.2021, 09:27
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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 kapkaç ve 1 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili, çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve S.S. adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
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