Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, sonucu bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.